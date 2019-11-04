ريزر تطلق شاشة مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة ريزر الأمريكية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Raptor 27.

وجاء تصميم الشاشة الجديدة متوافقا مع التصميم العام الذي تقدمه ريزر لشاشاتها مع إضافة عناصر إضاءة Chroma LED، وخصائص إمالة خاصة.

وتتميز الشاشة الجديدة بلوحة IPS 27 بوصة والتي تعمل بدقة وضوح 2560*1440 بيكسل WQHD.

ويبلغ معدل تنشيط الصورة في هذه الشاشة 144 هرتز، أما درجة السطوع فتبلغ 420 قنديلة م2، في حين تصل نسبة التباين إلى 1000:1.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-p3 بنسبة 95%، بالإضافة لدعمها لتقنيات متطورة مثل تقنية Adaptive Sync من 48 إلى 144 هرتز، وتقنية Freesync من AMD، وتقنية نيفيدياG-Sync.

وزودت الشركة الأمريكية الشاشة بقاعدة مرنة لإمالة الشاشة إلى الوضع الأفقي، كما جهزتها بإضاءة Chroma RGB.

وستحتوي الشاشة على عدة منافذ للتوصيل أبرزها منفذ HDMI 2.0b، منفذ Displayport 1.4، منفذ USB-C، ومنفذ USB 3.0.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

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