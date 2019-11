صحة «الوفاق» تبحث تنفيذ خطة دعم المرافق الصحية بالمنطقة الغربية

عقد الوكيل العام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى، مباحثات مع 18 مسؤولًا عن المنطقة الغربية يمثلون عمداء وأعضاء مجلسي النواب والدولة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذه المباحثات تأتي لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الوزارة الداعمة لاستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية وتلبية احتياجاتها من أدوية ومستلزمات وأجهزة ومعدات طبية خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الإثنين.

وجرى خلال المرحلة الأولى من خطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام نهاية العام الماضي دعم عدد من المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الغربية من خلال تجهيز مستشفيات قروية بالكامل لأول مرة منذ استصدار قرار بإنشائها، وصيانة مرافق صحية خرجت عن الخدمة لسنوات بسبب توقف أعمال الصيانة، فضلًا عن إمداد مستشفيات حيوية باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات العامة وتوفير خدمات التصوير الطبي لبعض المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية لأول مرة منذ إنشائها.

