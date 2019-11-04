الصحة تبدأ بتنقيد المرحلة الثانية من خطتها لدعم المرافق الصحية

بحث وكيل وزارة الصحة محمد عيسى، الاثنين، مع 18 مسؤولا من المنطقة الغربية يمثلون أعضاء من مجلس النواب وعمداء بلديات، المرحلة الثانية من خطة الوزارة لاستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها.

وتتضمن خطة الوزارة دعم عدد من المرافق الصحية بالمنطقة الغربية من خلال تجهيز مستشفيات قروية بالكامل، وصيانة مرافق صحية خرجت عن الخدمة لسنوات، فضلًا عن إمداد مستشفيات أخرى باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات العامة، وتوفير خدمات التصوير الطبي لبعض المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت اليوم الاثنين مستشفى سرت التعليمي محطة معالجة حديثة لقسم غسيل الكلى، و12 جهاز لغسيل الكلى، و15 كرسيا مخصصا لجلسات الغسيل.

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