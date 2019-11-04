مروان خوري يتألق بالقاهرة ويدعم احتجاجات لبنان

أحيا الفنان اللبناني مروان خوري الأحد حفلة فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة ضمن فعاليات الدورة 28 لمهرجان الموسيقى العربية.

وبدأ الخوري الحفلة بأغنية مساء الفل يا بهية للفنانة ماجدة الرومي، قبل أن يتحدث عن احتجاجات لبنان ويؤكد دعمه لها، حيث قال إن اللبنانيين معتادون على الأزمات، وبأن الحق سينتصر في النهاية.

بعد ذلك قدم الفنان اللبناني وصلة غنائية غنى فيها باقة من أغانيه الجميلة كأغنية كل القصايد، مغرم، اطلع في عيوني وسط، بالإضافة إلى غنائه أغانٍ لمطربين آخرين كأغنية متى أشوفك وطاير يا هوى لمحمد رشدي، وخايف أقول اللي في قلبي لفيروز، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

وتحدث الخوري عن الدور الكبير الذي لعبته مصر في الموسيقى، وأكد أن مصر تملك 3 أهرامات فنية هي سيد درويش، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب، مؤكدا احترامه للأسماء الفنية الأخرى التي أنجبتها مصر.

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