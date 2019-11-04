“باور بانك” جديد يشحن 3 أجهزة بنفس الوقت

كشفت شركة هاما الألمانية عن باور بانك جديد مناسب لشحن الأجهزة الذكية والحواسيب وأجهزة الألعاب نينتندو باستطاعة 26800 واط.

وسيأتي الباور بانك الجديد بجسم مصنوع من الألمنيوم وأبعاد 35*140 ملم، وبوزن يصل إلى 600 غرام.

وأكدت الشركة الألمانية أن الباور بانك الجديد سيوفر طاقة حتى 60 واط، وسيساعد المستخدم على إعادة شحن أجهزة ماك بوك، سامسونج، تاب، وجهاز الألعاب نينتندو.

وسيحتوي الباور بانك الجديد على عدة منافذ منها منفذ USB-type-C PD الذي يدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، ومنفذ USB-C الذي يشحن الأجهزة بقدرة 20 واط، ومنفذ USB-A الذي يشحن الأجهزة بقدرة 12 واط، وبالتالي سيكون بإمكان المستخدم شحن 3 أجهزة في نفس الوقت.

الجدير بالذكر أن شركة هاما الألمانية ستطلق الباور بانك الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 100 يورو.

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