جديد سامسونغ.. حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن حاسوب لوحي مصفح مناسب للاستخدامات الشاقة ولأصحاب المهن الخطرة.

ويتميز الحاسوب الجديد بهيكله المتين المقاوم للصدمات والغبار حسب معيار IP68، بالإضافة إلى مقاومته الملح والغبار والرطوبة وفق معايير MIL-STD 810G، وبالتالي سيكون بإمكان المستخدم استعمال هذا الحاسوب في جميع الظروف المناخية.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 670 الحديث والمتطور.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب اللوحي الجديد بشاشة مقاس 10 بوصة، وشريحة NFC وبطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة 11 ساعة متواصلة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب الجديد سيدعم منصة الواقع المعزز Google AR core.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تكشف لنا عن موعد إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق، كما لم تكشف عن سعره.

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