أهم فوائد الزعتر الجاف

يمتاز الزعتر بطعمه المميز وفوائده الصحية العديدة، ويتم تجفيفه في الكثير من المرات لاستخدامه سواء في شاي الزعتر أو الطبخ أو إضافته لبعض الأطعمة.

خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة

استخدم الزعتر الجاف منذ القدم من أجل محاولة خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.حيث وجدت الدراسات العلمية المختلفة أن الزعتر يعمل على توسيع الأوعية الدموية وإراحتها بالتالي خفض ضغط الدم.هذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ككل.

تعزيز صحة القلب

بما أن الزعتر الجاف يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، فهذا يعني أن له أثرا إيجابيا على صحة القلب.

إلى جانب ذلك، وجد أن من فوائد الزعتر الجاف السيطرة على مستويات معدل نبضات القلب، وبالتالي حمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.

ما أن الزعتر الجاف يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، فهذا يعني أن له أثرا إيجابيا على صحة القلب.

إلى جانب ذلك، وجد أن من فوائد الزعتر الجاف السيطرة على مستويات معدل نبضات القلب، وبالتالي حمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.

خفض مستويات الكوليسترول

يساهم تناول الزعتر الجاف في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

فالدارسات العملية المختلفة، والتي استهدفت الفئران، وجدت أن لهذا الزعتر أثرا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

علاج الكحة

من أكثر فوائد الزعتر الجاف انتشارًا ومعرفة هي دوره في علاج الكحة والسعال والتخفيف منها.

حيث أن شرب شاي الزعتر يساعد في إراحة الشعب الهوائية المتشنجة، كما يعمل على تفكيك البلغم المتراكم في المنطقة من أجل التخفيف من السعال وعلاجه.

في المرة القادمة التي تصاب بها في السعال، ما عليك إلا غلي ملعقتين من الزعتر الجاف في الماء وتناوله.

تقوية عمل الجهاز المناعي

من أجل تقوية عمل ووظائف الجهاز المناعي، أنت بحاجة إلى تناول الفيتامينات والمعادن الضرورية لذلك.

لحسن الحظ فإن الزعتر يحتوي على عدد كبير منها، فهو غني بفيتامين سي وفيتامين أ، والنحاس والألياف الغذائية والحديد والمنغنيز، وجميعها ضرورية لتقوية الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض.

فوائد الزعتر الجاف الأخرى

إلى جانب ما سبق سابقًا، فإن الزعتر الجاف يمتاز بالفوائد الصحية التالية أيضًا:يتمتع بخصائص مطهرة ومعقمةمضاد للبكتيريا والفطرياتيعزز من الصحة النفسية والمزاجشرب شاي الزعتر يساهم في التخلص من المشاكل الهضمية المختلفة.

المصدر :ويب طب



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