أكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن مخاطر الصحة العامة تتزايد في ليبيا بسبب مرض السل.

وقالت المنظمة في منشور لها عبّر صفحتها الرسمية في فيسبو أن 250 مهاجراً قد تم تشخيص إصابتهم بالسل في عام 2018، وقد يتضاعف هذا العدد بحلول نهاية عام 2019.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن حاجتها إلى 1.7 مليون دولار لشراء المعدات والأدوية الأساسية، وتدريب الأطباء والممرضات على تشخيص مرضى السل وعلاجه.

The post منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى 1.7 مليون دولار لمكافحة السل في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا