الصحة العالمية: تشخيص 250 مهاجرا بمرض السل، والعدد قابل للزيادة

أعلنت منظمة

الصحة العالمية في ليبيا عن تشخيص 250 مهاجرا غير قانوني بمرض السل العام

الماضي، متوقعة تضاعف هذا العدد بحلول

نهاية العام الحالي.

وأضافت

المنظمة، في تغريدة لها الاثنين، أنها تحتاج إلى 1.7 مليون دولار؛ لشراء المعدات

والأدوية الأساسية، وتدريب الأطباء والممرضات على إمكانية تشخيص مرضى السل وعلاجه.

وفي سياق متصل أفادت المنظمة أن فرق الطوارئ الطبية أجرت 202 عملية جراحية

كبرى، و163عملية جراحية بسيطة، و4،574 استشارة طبية في الأسبوعين الأخيرين من شهر

أكتوبر في 24 منشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا.

يشار إلى أن

مرض السل ينتشر من شخص إلى شخص عن طريق الهواء، ويمكن أن يعدي ما يصل إلى 10-15

شخصاً، وإذا لم يعالجوا بشكل صحيح فإن ما يصل إلى ثلثي الأشخاص المصابين بالسل

سيموتون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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