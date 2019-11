حظر بعض الرموز التعبيرية على فيسبوك وإنستغرام بسبب تضمنها ايحاءات جنسية!

أعلنت إدارة فيسبوك وإنستغرام عن حظر تعبيرات تتضمن ايحاءات جنسية في تطبيقاتها في إطار تحديث معايير لغة المجتمع.

حيث قررت الشركة حظر استخدام صور الباذنجان والخوخ التي يمكن أن تستخدم لطلب جنسي، كما يشمل القرار الصور العارية والمحادثات الجنسية.

هذا وتؤكد الشركة أن الاستخدام المتكرر لأنواع معينة من الرموز التعبيرية التي تتضمن جنس أو عري يؤدي إلى حظر حساب المستخدم.

