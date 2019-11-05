عمرو دياب يستعد لحفل كبير في موسم الرياض

أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن إحياء الفنان المصري عمرو دياب لحفل فني يوم 7 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض.

وسيشارك كل من النجم العالمي فرينش مونتانا والدي جي دميتري فيجاس، والدي جي لايك مايك الفنان المصري في إحياء الحفل.

ونشر تركي آل شيخ بوستر الحفلة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه حفلة نار.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق يوم 18 أكتوبر الماضي تحت شعار تخيل، وسيستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين.

يذكر أن الحفل سينطلق الساعة 8 بتوقيت بمكة، ولن يسمح للأطفال دون 13 عاما بحضوره، ومن المتوقع أن يغني النجم المصري فيه مجموعة من أغاني ألبومه الجديد بالإضافة إلى باقة من أغانيه القديمة المميزة.

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