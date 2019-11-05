فيسبوك تُغيّر علامتها التجارية.. كيف سيُصبح الشعار؟

في إطار سعيها لتطوير شعار شركة فيسبوك ولجعله متناسقا ومتناسبا مع التطبيقات والعلامات التجارية التي تملكها قررت الشركة الأمريكية تغيير طريقة كتابة شعار الشركة ولونه.

وسيأتي الشعار الجديد بحروف كبير فقط (FACEBOOK) بعد أن كان الشعار القديم بحروف صغيرة باستثناء الحرف الأول الذي كان يكتب كبيرا (Facebook).

كما سيشهد لون الشعار الشهير الأزرق تعديلا لأول مرة منذ انطلاقة الشركة قبل 15عاما، حيث سيظهر بلون يتناسب مع التطبيق، فسيكون أخضر في واتسآب، وبلون متدرج في إنستغرام.

وبررت فيسبوك وضعها الشعار في جميع منتجاتها برغبتها في مساعدة المستخدمين على معرفة التطبيقات المتصلة بها، وقالت الشركة الأمريكية إن التعديل الجديد سيظهر لدى جميع المستخدمين خلال الأيام القادمة.

يذكر أن شركة فيسبوك تمتلك مجموعة كبيرة من التطبيقات أبرزها واتسآب، مسنجر، إنستغرام، كاليبرا وغيرها.

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