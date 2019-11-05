فيليبس تستعد لطرح شاشة مُنافِسة بتقنية 4k

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشة جديدة تعمل بتقنية 4k أطلقت عليها اسم Brillance 272P7VUBNB.

وستأتي الشاشة الجديدة بقياس 27 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل ودرجة سطوع 360 قنديلة في المتر المربع الواحد، وبدقة وضوح 4K.

وتتميز الشاشة الجديدة بسرعة الاستجابة والتي تصل إلى 5 ميلي في الثانية، ونسبة التباين 1000:1، بالإضافة إلى قدرتها على تغطية نطاق الألوان بنسبة 122%، ونطاق الألوان NTSC بنسبة 103%.

وستدعم الشاشة خاصية حماية العينين من خلال تقليل حجم اللون الأزرق، كما تتيح للمستخدم تحريكها وضبطها بالطريقة المناسبة له.

وستحتوي الشاشة على عدة منافذ أبرزها منفذ Displayport، HDMI، USB 3.2، Gen2، بالإضافة إلى منفذ Gigabit-Ethernet.

الجدير بالذكر أن الشركة الهولندية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 319 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية