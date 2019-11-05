بشجاعة نادرة.. طفلة تنقذ صديقتها من تمساح مفترس

أنقذت الطفلة الزيمبابوية ربيكا مونكومبري البالغة من العمر 11 عاما صديقتها لاتويا مواني (9 سنوات) من بين فكي تمساح حاول افتراسها.

وجرت أحداث هذه القصة في قرية سندريلا في زمبابوي، حيث سمعت ريبكا صراخا يأتي من الماء أثناء عودتها مع صديقاتها من السباحة في أحد الجداول، وعندما التفتت إلى مصدر الصوت وجدت صديقتها لاتويا تصارع تمساحا يحاول جرها إلى الماء من أجل افتراسها.

وبادرت ريبكا للهجوم على التمساح في محاولة منها لإنقاذ صديقتها، وبدأت بضربه، وعندما وجدت أن الضرب لم يؤثر فيه وضعت أصابعها في عينيه مما جعله يترك صديقتها ويدخل إلى الماء دون أن يعيد الهجوم مرة أخرى.

وعلى الفور تم نقل لاتويا إلى المستشفى لعلاجها من الجروح البسيطة التي أصيبت بها، في حين لم تصب ريبكا بأي أذى.

وقالت ريبكا إنها وجدت نفسها أكبر الأطفال سنا، وبأن عليها فعل شيء لإنقاذ صديقتها، وهذا ما دفعها لمهاجمة التمساح دون خوف.

من جهة أخرى شكر والدا لاتويا الطفلة ريبكا على إنقاذها لحياة ابنتهما، وأشادا بشجاعتها الكبيرة.

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