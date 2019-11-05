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فقدان الوزن دون حمية “مؤشّر خطير”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت دراسة حديثة نشرها المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا على أن فقدان الوزن المفرط دون أن يقوم الشخص باتباع أي حمية يعد دليلا على إصابة الشخص بأمراض مزمنة.

وأكدت الدراسة على أن فقدان الوزن قد يكون دليلا على إصابة الشخص بالتهاب الأمعاء المزمنة كداء كرون، التهاب القولون التقرحي، أو اضطرابات الأيض كالسكري، أو الاضطرابات الهرمونية كفرط نشاط الغدة الدرقية.

وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة إن فقدان الوزن قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان القولون، الكبد، أو البنكرياس.

وقال العلماء إن الأمراض النفسية والجسدية كالاكتئاب، واضطراب الأكل، وفقدان الشهية العصبي، والبوليميا تؤدي إلى فقدان الوزن أيضا.

وطلب العلماء من الأشخاص مراجعة الأطباء في حال عانوا من فقدان الوزن المفرط من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر وبدء العلاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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