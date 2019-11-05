تسعيني شُجاع يوقع بلص دخل منزله.. إليك القصة

استيقظ البريطاني برناد سميث البالغ من العمر93 عاما على وقع أصوات تصدر من الطابق الأول في منزله، فاستعان بكرسي السلالم المتحركة للنزول إلى الطابق الأول لمعرفة سبب هذه الأصوات.

ليتفاجأ برناد بوجود لص يتجول في أرجاء منزله فتبعه وربت على كتفه وقال له مرحبا، ومن ثم قام بفتح باب المنزل وطلب المساعدة من الجيران.

وفور إطلاق برناد لنداء الاستغاثة قام اللص بالفرار من المنزل مستغلا عدم قدرة العجوز على مواجهته أو اللحاق به.

وعلى الفور جاءت الشرطة البريطانية إلى منزل العجوز وبدأت بالبحث عن أدلة تساعدها في العثور على اللص.

وبالفعل عثرت الشرطة على قفاز نسائي سقط من السارق أثناء فراره، ومن خلاله تم تحليل الحمض النووي واكتشاف السارق.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تمكنت من إلقاء القبض على اللص مايكل هستر البالغ من العمر 46 سنة بعد مرور 48 ساعة على الحادثة.

وتم تقديم اللص إلى محكمة كراون الواقعة في مدينة يورك والتي حكمت عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة السطو على الرغم من إنكار اللص.

يذكر أن مايكل هستر يعد من أصحاب السوابق، حيث أكدت سجلات الشرطة البريطانية امتلاكه 150 سابقة سرقة وسطو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية