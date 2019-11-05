جديد آنكر.. كاميرا مراقبة ببطارية خارقة

كشفت شركة آنكر الصينية عن كاميرا مراقبة جديدة تدعم تقنية التخزين المشفرة آيكلاود أطلقت عليها اسم EufyCam2.

وقالت الشركة الصينية إن الكاميرا الجديدة ستدعم تقنية HomeKit Secure Video التي تملكها آبل، والتي ستسمح للمستخدم الوصول إلى 10 أيام من النشاط الحالي من خلال تطبيق Home.

وستعتمد هذه الكاميرا على مزايا الفيديو الآمن والتي تتيح للمستخدم مشاهدة فيديوهات مباشرة من كاميرات المراقبة، والتعرف على الأنشطة التي تجري ضمن نطاق الكاميرات.

وتتميز الكاميرا الجديدة بقدرتها على بث مقاطع مباشرة لجهاز الشخص الذكي من خلال المساعد الصوتي آبل Siri، بالإضافة إلى إرسال إشارات في حال وجود حركة مشبوهة.

بالإضافة إلى ذلك فإن كاميرا EufyCam2 ستكون قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بيكسل، كما ستحتوي على وظيفة تحسين الصور الذكية، وستدعم الوضع الليلي.

وزودت الشركة الصينية الكاميرا الجديدة ببطارية خارقة تجعلها قادرة على العمل لمدة 365 يوما.

الجدير بالذكر أن آنكر ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر 349 دولارا أميركيا للطقم المكون من كاميرتين.

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