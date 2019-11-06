فوائد الأكل الصحي وأمثلة على الأكل غير الصحي

للأكل الصحي عدّة فوائد للجسم، نذكر منها:

يعزّز مناعة الجسم، ويزيد من مقاومته للالتهابات، والعدوات الفيروسية والبكتيرية والفطرية.

يقي من الإصابة بكثيرٍ من الأمراض، مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، ومرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، والنقرس، ومرض السرطان، وأمراض الغدد، وفقر الدم، وغيرها الكثير من الأمراض.

يؤخّر ظهور علامات التقدم في السن على الجلد والبشرة، وبالتالي التقليل من ظهور التجاعيد، والكلف، والتصبغات اللونية.

يحافظ على صحة الشعر، ويقويه، ويمنع تساقطه وتقصفه وتكسره. يعزز صحة الأنسجة والخلايا في أعضاء الجسم كافةً. يمنع من الإصابة بفقر الدم ” الأنيميا “.

يمنح الجسم النشاط والحيوية.

يعزز القدرات العقلية، والذكاء، والقدرة على التفكير والتحليل.

يمنع من الإصابة بالسمنة المفرطة، أو النحولة الزائدة.

أمثلة أكل ومشروبات غير صحية

الدهون المشبعة، والأطعمة والزيوت الغنية بالكولسترول، مثل: زيت نوى النخيل، والدهون الحيوانية، وتجنّب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، والطعام عالي الدسم. المشروبات الكحولية؛ فبالإضافة إلى حرمتها، فإنها تُسبّب تشمع الكبد، والعديد من الأمراض.

المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة بالسكر الصناعي.

الطعام المالح جداً، أو الأطعمة المحلاة بالسكر الصناعي، لما للملح والسكر من تأثير سلبي على الجسم.

المصدر: موضوع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية