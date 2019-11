شركة مايكروسوفت تُحضر نفسها لإطلاق مُتصفحها الجديد مطلع العام المُقبل

كشفت شركة مايكروسوفت عن إطلاقها النسخة التجريبية من متصفح Edge الجديد الذي سيطلق للمستخدمين رسمياً مطلع العام القادم.

حيث قالت الشركة في موقعها على الإنترنت أن المتصفح الجديد بصيغته النهائية سيكون متاحاً للمستخدمين اعتباراً من 15 يناير العام القادم، وسيحمل معه العديد من الميزات والتقنيات الجديدة لمستخدمي الحواسب.

هذا وسيأتي المتصفح الجديد الذي سيعمل مع أنظمة ويندوز-10 بأشكال جيدة للأيقونات، كما سيوفر العديد من ميزات الأمان والخصوصية، كميزة التصفح الخاص، التي ستمنع تسريب عبارات البحث التي يستعملها المستخدم، وتحذف العبارات والبيانات الخاصة بها عند إغلاق نافذة البحث.

كما سيأتي المتصفح الجديد بثلاث مستويات لأمان ومنع تعقب بيانات المستخدم، ويمكن ضبطها يدوياً.

وسيوفر هذا المتصفح للمستخدمين ميزة جديدة ستسمح لهم بجمع عناوين وبيانات المجموعات أو الصور أو البيانات الأخرى التي تعنيهم على الإنترنت، وتخزين تلك البيانات في ملفات وورد أو إكسل.

