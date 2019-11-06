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دخلا رهانا خاطئا فمات بعد أن أكل 42 بيضة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن الهندي سوبهاش يادا البالغ من العمر 42 يعلم أن الرهان الذي اتفق عليه مع صديقه سيكون سببا في وفاته.

ووقعت هذه الحادثة في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش الهندية حيث دخل سوبهاش مع أحد أصدقائه برهان حول أكل 50 بيضة في جلسة واحدة، وبلغت قيمة الرهان 28 دولارا أمريكيا.

وبدأ سوبهاش بأكل البيض وعندما أكل البيضة رقم 42 سقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بعد عدة ساعات.

وقال الأطباء إن الرجل الهندي فارق الحياة بسبب إفراطه في تناول البيض، في حين رفضت عائلة المتوفى التعليق على الحادثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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