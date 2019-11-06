دخلا رهانا خاطئا فمات بعد أن أكل 42 بيضة

لم يكن الهندي سوبهاش يادا البالغ من العمر 42 يعلم أن الرهان الذي اتفق عليه مع صديقه سيكون سببا في وفاته.

ووقعت هذه الحادثة في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش الهندية حيث دخل سوبهاش مع أحد أصدقائه برهان حول أكل 50 بيضة في جلسة واحدة، وبلغت قيمة الرهان 28 دولارا أمريكيا.

وبدأ سوبهاش بأكل البيض وعندما أكل البيضة رقم 42 سقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بعد عدة ساعات.

وقال الأطباء إن الرجل الهندي فارق الحياة بسبب إفراطه في تناول البيض، في حين رفضت عائلة المتوفى التعليق على الحادثة.

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