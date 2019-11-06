دراسة تكشف العلاقة الغريبة بين مقاس الخصر والخرف

نشرت مجلة أوبيسيتي دراسة جديدة قام بها باحثون من كوريا الجنوبية أكدوا فيها وجود علاقة بين الخرف والسمنة.

وتابع الباحثون بيانات 872 ألف شخص تجاوزت أعمارهم 65 عاما وأثبتت الدراسة أن احتمال الإصابة بالخرف يزداد عند الأشخاص الذي يصل محيط خصرهم إلى 90 سم بالنسبة للرجال و85 سم بالنسبة للنساء.

وتعد هذه الدراسة أول دراسة موسعة تكشف العلاقة بين الخرف والسمنة، حيث ربط بين زيادة الدهون حول البطن وبين الخرف من خلال مجموعة من الظروف الصحية التي ترتبط بالبدانة كارتفاع ضغط الدم، الكولسترول، ضعف صحة الكبد.

وعلى الرغم من عدم توضيح الدراسة لكيفية تأثير الدهون الزائدة على الذاكرة إلا أنها أكدت وجود علاقة وثيقة بينهما.

يذكر أن بداية العام الحالي شهدت نشر دراسة تحدثت عن العلاقة بين زيادة الدهون حول البطن وبين تقلص حجم خلايا الدماغ.

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