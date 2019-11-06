تاب ولابتوب في جهاز واحد.. جديد شركة “تريكستور” الألمانية

كشفت شركة تريكستور Trekstor الألمانية عن تاب ولابتوب في جهاز واحد أطلقت عليه اسم Primetab S11B.

وقالت الشركة الألمانية إن جهازها الجديد سيكون قابلا للفك والتحول إلى لابتوب بفضل الحامل المدمج المزود به ولوحة المفاتيح القابلة للفك والتركيب.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Intel Celeron N3350 الحديث والمتطور، وزودته الشركة بشاشة IPS مقاس 11.6 بوصة وبدقة عرض 1920*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب وسماعة ستيريو.

وسيأتي الجهاز الجديد بسمك 9 ملم ووزن 780 غراما، و سيدعم تقنية Wi-Fi كما سيحتوي على منفذي USB 3.0.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 64 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت. الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 299 يورو.

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