معتصم النهار ينضم إلى قائمة نجوم مسلسل المنصة

أشارت مجموعة من التقارير إلى انضمام الممثل السوري معتصم النهار لأسرة مسلسل المنصة الذي كتبه هوزان عكو وسيخرجه مجدي السميري.

وسيشارك في هذا العمل نخبة من نجوم الدراما كجيني إسبر ومكسيم خليل ولين غرة التي حلت بديلا لسلافة معمار التي اعتذرت عن أداء دورها رغم تصويرها لعدة مشاهد في العمل.

والمنصة مسلسل قصير مكون من 12 حلقة سيتم عرضه على عدد من المنصات الإلكترونية والمحطات التلفزيونية خارج الموسم الرمضاني، وتتكتم الشركة المنتجة للعمل عن كافة التفاصيل المحيطة به.

الجدير بالذكر أن معتصم النهار يتابع تصوير أدواره في مسلسل مافيي للمخرجة رشا الشربتجي، بالإضافة لاستعداده للعب دور البطولة في مسلسل من الآخر رفقة الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا.

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