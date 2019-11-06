اختصارا للوقت والذاكرة.. مايكروسوفت تطلق تطبيق Office

في إطار سعيها لتطوير تطبيقاتها وجعل الوصول إليها أسهل قامت شركة مايكروسوفت الأميركية بإطلاق تطبيق Office للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أي إو إس وأندرويد.

وستجمع الشركة الأمريكية بالتطبيق الجديد عدة تطبيقات هي Word، Excel، Power Point، الأمر الذي سيريح المستخدم من تثبيت كل تطبيق على حدا، مما سيساهم في توفير الوقت والذاكرة عليه.

وقالت الشركة الأمريكية إن التطبيق الجديد سيساعد المستخدم على إنشاء ملفات PDF، كما تتيح الكاميرا المدمجة الفرصة أمام المستخدم لإجراء مسح للمستندات والجداول والقيام بتعديلها من خلال هاتفه الذكي.

يذكر أن التطبيق الجديد أصبح متوفرا على متجر غوغل بلاي وآبل ستور ويمكن للمستخدم تحميله منهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية