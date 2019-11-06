شركة LG تطلق جهازا لوحيا جديدا ببطارية خارقة

أماطت شركة LG الكورية الجنوبية اللثام عن جهاز لوحي جديد ببطارية خارقة ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم LG G Pad 5.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 821 ونظام Android 9Pie.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز بشاشة IPS بحجم 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، ودقة +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد بدعمه لخدمات الجيل الرابع والواي فاي، والبلوتوث 4.2، كما سيحتوي على منفذ USB-C ومدخل 3,5 مم.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 8200 ميلي أمبير، وستدعم الشحن السريع بسرعة 3.0.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 381 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية