منوعات

شركة LG تطلق جهازا لوحيا جديدا ببطارية خارقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة LG الكورية الجنوبية اللثام عن جهاز لوحي جديد ببطارية خارقة ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم LG G Pad 5.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 821 ونظام Android 9Pie.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز بشاشة IPS بحجم 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، ودقة +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد بدعمه لخدمات الجيل الرابع والواي فاي، والبلوتوث 4.2، كما سيحتوي على منفذ USB-C ومدخل 3,5 مم.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 8200 ميلي أمبير، وستدعم الشحن السريع بسرعة 3.0.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 381 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك