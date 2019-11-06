بعد انتظار سنة كاملة منذ الاعلان الرسمي عنه الفوتوشوب أصبح متاح بشكل كامل على آيباد .

أطلقت مُؤخرًا شركة Adobe مجموعة من التحديثات والتطبيقات الجديدة الخاصة بأجهزة iPad وكذلك الحواسيب المحمولة
خلال مُؤتمر الإبداع السنوي الخاص بها Adobe MAX 2019،
وقد تصدّر تطبيق Photoshop
الخاص لأجهزة iPad
جنبًا إلى جنب مع تطبيق Adobe Aero
وIllustrator .
وأشارة Adobe
إنها استمعت إلى ملاحظات العملاء، وركّزت على جعل تطبيقات Creative
Cloud الخاصة بها أسرع وأكثر قوة وموثوقية، وهو ما
سيزيد من أداء إصدارات 2020 للعديد من الأدوات الشائعة
ولقد كان تطبيق Photoshop
على iPad أكثر الأدوات الإبداعية
حديثًا منذ أن تم الإعلان عنه العام الماضي في Adobe MAX،
كان الفنانون والمصورون ينتظرون بفارغ الصبر أكثر من الآخرين لبدء استخدام التطبيق
بأنفسهم,
وقدّمت Adobe
لجمهورها أخيرًا الإصدار 1.0 من هذا التطبيق
وذكرت Adobe أن Photoshop
على iPad كما هو موجود اليوم ليس
مُنتجًا كاملاً, تقول Adobe
إنها بدأت بإنشاء وتهيئة أبرز الأدوات لمتابعة عملك على Photoshop
من خلال iPad، مثل التركيب والإخفاء
والتلوين وأنماط المزج والتنقيح. وسيتم إضافة المزيد من الأدوات مع مرور الوقت,
ونوهة الشركة أن واحدة من الميزات
الرئيسية في Photoshop
على iPad هي دعم ملفات PSD السحابية، ونظام إدارة الملفات الذي يدعمه Creative Cloud والذي تم إطلاقه لأول
مرة في Adobe XD,
ويمكن حفظ ملفات Photoshop
بين سطح المكتب وiPad،
وكذلك دعم ملفات مثل Adobe Fresco
وAdobe Aero، والذي تم إطلاقه أيضًا
لأجهزة iPad وiPhone
في مؤتمر Adobe,
ولن تختلف الجودة أو تتلف بين التطبيقات. ويدعم
تصدير الملفات حاليًا تنسيقات PNG
وJPEG وPSD
وTIFF
والجدير بالذكر يتطلب العمل علي Photoshop
نظام تشغيل iPadOS 13.1،
وأي من إصدارات iPad Pro،
وiPad Air 2 فما أحدث، أو iPad mini 4 فما أحدث، أو الجيل
الخامس من iPad فما أحدث, هناك توافق
كامل مع كل من الجيل الأول والثاني من قلم آبل Apple Pencil .
المصدر عالم أبل .
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