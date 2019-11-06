بعد انتظار سنة كاملة منذ الاعلان الرسمي عنه الفوتوشوب أصبح متاح بشكل كامل على آيباد .

أطلقت مُؤخرًا شركة Adobe مجموعة من التحديثات والتطبيقات الجديدة الخاصة بأجهزة iPad وكذلك الحواسيب المحمولة

خلال مُؤتمر الإبداع السنوي الخاص بها Adobe MAX 2019،

وقد تصدّر تطبيق Photoshop

الخاص لأجهزة iPad

جنبًا إلى جنب مع تطبيق Adobe Aero

وIllustrator .

وأشارة Adobe

إنها استمعت إلى ملاحظات العملاء، وركّزت على جعل تطبيقات Creative

Cloud الخاصة بها أسرع وأكثر قوة وموثوقية، وهو ما

سيزيد من أداء إصدارات 2020 للعديد من الأدوات الشائعة

ولقد كان تطبيق Photoshop

على iPad أكثر الأدوات الإبداعية

حديثًا منذ أن تم الإعلان عنه العام الماضي في Adobe MAX،

كان الفنانون والمصورون ينتظرون بفارغ الصبر أكثر من الآخرين لبدء استخدام التطبيق

بأنفسهم,

وقدّمت Adobe

لجمهورها أخيرًا الإصدار 1.0 من هذا التطبيق

وذكرت Adobe أن Photoshop

على iPad كما هو موجود اليوم ليس

مُنتجًا كاملاً, تقول Adobe

إنها بدأت بإنشاء وتهيئة أبرز الأدوات لمتابعة عملك على Photoshop

من خلال iPad، مثل التركيب والإخفاء

والتلوين وأنماط المزج والتنقيح. وسيتم إضافة المزيد من الأدوات مع مرور الوقت,

ونوهة الشركة أن واحدة من الميزات

الرئيسية في Photoshop

على iPad هي دعم ملفات PSD السحابية، ونظام إدارة الملفات الذي يدعمه Creative Cloud والذي تم إطلاقه لأول

مرة في Adobe XD,

ويمكن حفظ ملفات Photoshop

بين سطح المكتب وiPad،

وكذلك دعم ملفات مثل Adobe Fresco

وAdobe Aero، والذي تم إطلاقه أيضًا

لأجهزة iPad وiPhone

في مؤتمر Adobe,

ولن تختلف الجودة أو تتلف بين التطبيقات. ويدعم

تصدير الملفات حاليًا تنسيقات PNG

وJPEG وPSD

وTIFF

والجدير بالذكر يتطلب العمل علي Photoshop

نظام تشغيل iPadOS 13.1،

وأي من إصدارات iPad Pro،

وiPad Air 2 فما أحدث، أو iPad mini 4 فما أحدث، أو الجيل

الخامس من iPad فما أحدث, هناك توافق

كامل مع كل من الجيل الأول والثاني من قلم آبل Apple Pencil .

المصدر عالم أبل .

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