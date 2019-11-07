رحيل الفنان هيثم أحمد زكي نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية

تفاجأ الوسط الفني في مصر والعالم العربي، بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الكبير، أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما.

وأعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إيهاب فهمي، خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي.. البقاء لله”.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، أن سبب وفاة الفنان الشاب، كان نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وشكّل خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، صدمة كبيرة، لكل الوسط الفني العربي والمصري على وجه خاص.

وولد الفنان الراحل، في أبريل 1984 وهو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني بشكل رسمي، في العام 2006، في فيلم “حليم” من بطولة والده الرحال الفنان الكبير أحمد زكي.

ومن أفلامه، البلياتشو وكف القمر وسكر مر والكنز، أما الأعمال التلفزيونية، الصفعة ودوران شبرا والسبع وصايا وأستاذ ورئيس قسم وكلبش.

وعبّرت الممثلة التونسية درة، عبر حسابها على تويتر، عن صدمتها لوفاة الفنان الشاب وكتبت: “لا أكاد أصدق رحيلك المبكر.. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة.. وتكون في مكان أرحم وأحسن.. ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد”.

ونعاه عدد من الفنانين، منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وكتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عبر حسابه على تويتر: “أنا ماكنتش أعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس إن حظه قليل في الدنيا، وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده، حتى في الفن كان بيوجعني أوي احساسه لما يشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو، وكنت حاسس إنه اتظلم ونجوميته اتأخرت”.

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