تسريبات تكشف جديد الموسم العاشر من “ببجي موبايل”

كشفت تسريبات جديدة عن مميزات لعبة “ببجي موبايل” القادمة في الموسم العاشر والذي سينطلق يوم العاشر من نوفمبر القادم.

وذكرت تقارير أنه سيتم في الموسم الجديد تقديم إضافات جديدة، مثل تطوير سيارات اللعبة لتكون أكثر فاعلية ومرونة، كما من المقرر إضافة شخصية سارة الجديدة بعد إطلاق شخصية فيكتور في التحديث السابق.

وإلى جانب ذلك هناك توقعات أن يحصل اللاعبون في ببجي على مجموعة مكافآت جديدة ليستطيعوا اللعب باحترافية أكثر، وفيما يتعلق بالصوتيات، ذكرت تقارير أنه سيتم إضافة تحديثات وتحسينات على المؤثرات الصوتية، إضافة إلى رفع جودة الرسوميات في المجسمات داخل اللعبة لجعلها أكثر وضوحاً.

ويعمل مطورو اللعبة على إضافة أسلحة وملابس ذات طابع الصحراء. وتوفير أسلحة شعبية، ومن بين الأزياء التي تم تسريبها مجموعة Desert Trooper التي كانت في سلسلة أفلام حرب النجوم، ومجموعة Apocalypse Guardian وغيرها.

وسترى مركبة Zima النور في الموسم العاشر وهي مركبة مخصصة للطرق الوعرة في خريطة Vikendi حيث تم تصميمها للتعامل مع المناطق المغطاة بالثلوج، تحتوي السيارة على دفع رباعي وتبلغ سرعتها القصوى 115 كم/ساعة ويمكن أن تضم فريقًا. وإطاراتها ليست مقاومة للرصاص.

إلى جانب ذلك تبدو لعبة ببجي على منصة Steam تعاني الكثير، حيث ذكرت المنصة أن اللعبة قد فقدت 82% من عدد اللاعبين النشطين عليها في نفس الوقت.

وتُظهر البيانات أن ببجي فقدت لاعبين نشطين بفارق كبير، مقارنة بالأيام التي كانت فيها PUBG العام الماضي، حيث كان يصل عدد اللاعبين النشطين في نفس الوقت إلى مليون ونصف المليون لاعب وأكثر، أما الأرقام الحالية تصل إلى مائتين وثمانية وثمانين ألف لاعب تقريباً.

ويحاول مطورو لعبة ببجي إعادة اللاعبين الذين تركوها، وذلك من خلال التحديثات الجديدة التي تم إصدارها. وأطلق المطورن مجموعة تحديثات على المؤثرات الصوتية والبصرية كما تم تطوير الخرائط وعلى وجه التحديد خريطة ميرامار، وإضافة أسلحة ومعدات وطائرات هيليكوبتر.

لكن يختلف الأمر حين نتحدث عن لعبة ببجي موبايل، فاللعبة لازالت تحافظ على نشاطها وإقبال الشباب عليها، رغم صدور لعبة كول اوف ديوتي موبايل. وعلى الرغم من ظهور ألعاب البقاء على قيد الحياة مثل Apex Legends وفورت نايت، لكن بقيت ببجي هي الأكثر شعبية وإقبالاً من فئة الشباب.

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