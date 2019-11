عن عم ناهز 35 عاماً.. وفاة نجل الفنان المصري الراحل أحمد زكي

عثرت الشرطة المصرية على الفنان هيثم أحمد زكي صباح اليوم الخميس داخل منزله وقد فارق الحياة، عن عمر ناهز 35 عاماً.

حيث تم العثور على الجثة في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وتشير البيانات الأولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. ويُعتبر الممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان “حليم” عام 2006. هذا واستكمل هيثم دور والده في الفيلم المذكور، بعد رحيله إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل. ومن خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين منطقة إقامته، تبين أنّ الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من مغص، وذهب إلى إحدى الصيدليات لشراء الأدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة، ولم يظهر بعد ذلك طوال النهار، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة والإبلاغ. ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

