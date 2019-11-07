تويتر تطلق ميزة جديدة الأسبوع المقبل تعرف عليها

قامت شركة تويتر بإطلاق ميزة Topics بشكل رسمي لجميع المستخدمين بعد أن أطلقتها بشكل تجريبي في أغسطس الماضي.

وقال تويتر إن الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الأسبوع القادم، ومن خلال هذه الميزة ستظهر للمستخدم التغريدات التي تنتمي لمجال اهتمامه حتى وإن لم يكن متابعا أصحابها.

واعتمدت الشركة الأمريكية على مجموعة من الخبرات المتراكمة لديها في مجال تعلم الآلة وفهم اللغة لكي تقوم باختيار التغريدات وتصنيفها إلى اهتمامات.

وستعمل الميزة الجديدة من خلال قيام الخوارزميات بمسح التغريدات بحثا عن الكلمة المفتاحية، ومن ثم ينظر إلى الملف الشخصي للشخص المرسل لمعرفة إن كان يرسل تغريدات في هذا المجال أم لا، وبعد ذلك ينظر في معدل التفاعل حول التغريدات كالإعجاب، الرد على التغريدات وإعادة التغريدات، وبازدياد التفاعل تظهر تغريدات الشخص ضمن أكثر موضوعات الاهتمام.

يذكر أن تويتر أتاحت حاليا 300 اهتمام يمكن للمستخدم اختيار اهتماماته من بينها، وأكدت على أنها ستضيف اهتمامات أخرى خلال الفترة القادمة.

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