نوكيا تستعد لطرح هاتف جديد بسعر مغرٍ

رفعت شركة نوكيا النقاب عن هاتف جديد بسعر متوسط ومواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Nokia 5.2.

وقالت الشركة الفنلندية إن الهاتف الجديد سيأتي بعدة نسخ، حيث ستزود النسخة الأولى بمنفذ واحد للاتصال، في حين ستأتي النسخة الثانية بمنفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio A22 رباعي النوى وبنظام أندرويد.

وزودت الشركة الفلندية الهاتف بشاشة بحجم 6.4 بوصة وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 25 ميغا بيكسل والثانية 16 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بحجم 8 ميغا بيكسل.

وكشفت الشركة عن أن الذاكرة الداخلية ستأتي بسعة 64 و128 غيغا بايت في حين ستصل سعة الذاكرة العشوائية إلى 3و4 غيغا بايت، بينما ستأتي البطارية بسعة 3920 ميلي أمبير.

يذكر أن نوكيا ستطلق الهاتف الجديد في بداية العام 2020 بسعر يتراوح ما بين 200 و240 دولارا أمريكيا.

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