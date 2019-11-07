بريطانية تخسر 70 كغ بعد زيارة الملاهي

تسبب الموقف المحرج الذي تعرضت له البريطانية نيكولا ويلز البالغة من العمر 41 عاما في لعبة الأفعوانة في دفعها لاتخاذ قرار مصيري في حياتها ساهم في إنقاص وزنها 70 كغ.

وذهبت المرأة البريطانية في نزهة إلى فلوريدا في أمريكا وأرادت تجريب اللعبة الأفعوانية، ولكنها لم تستطع ذلك لفشلها في ربط الحزام في كرسي الاختبار، بسبب وزنها الذي وصل إلى 150 كغ حينها.

وبعد أن عادت من الرحلة قررت المرأة البريطانية التي كانت تعتمد في حياتها على الوجبات وتستهلك 5000 سعرة حرارية يوميا تغيير نظام حياتها غير الصحي.

وطلبت من والديها بعض النقود لإجراء علمية ربط المعدة، ومن ثم اتبعت نظاما غذائيا ساعدها على خسارة 70 كغ من وزنها في أقل من عام.

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