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بريطانية تخسر 70 كغ بعد زيارة الملاهي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب الموقف المحرج الذي تعرضت له البريطانية نيكولا ويلز البالغة من العمر 41 عاما في لعبة الأفعوانة في دفعها لاتخاذ قرار مصيري في حياتها ساهم في إنقاص وزنها 70 كغ.

وذهبت المرأة البريطانية في نزهة إلى فلوريدا في أمريكا وأرادت تجريب اللعبة الأفعوانية، ولكنها لم تستطع ذلك لفشلها في ربط الحزام في كرسي الاختبار، بسبب وزنها الذي وصل إلى 150 كغ حينها.

وبعد أن عادت من الرحلة قررت المرأة البريطانية التي كانت تعتمد في حياتها على الوجبات وتستهلك 5000 سعرة حرارية يوميا تغيير نظام حياتها غير الصحي.

وطلبت من والديها بعض النقود لإجراء علمية ربط المعدة، ومن ثم اتبعت نظاما غذائيا ساعدها على خسارة 70 كغ من وزنها في أقل من عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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