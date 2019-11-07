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جديد مدحت صالح “وأنا موجود”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان المصري مدحت صالح أغنية وأنا موجود والتي تعد واحدة من أغاني ألبوم بنت القمر على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

ونالت الأغنية رضا عشاق مدحت صالح حيث حقق 18 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات من طرحها.

وكتب كلمات أغنية وأنا موجود الشاعر بهاء الدين محمد، ولحنها مدين، في حين قام أسامة عبد الهادي بتوزيعها.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري أطلق على قناته الرسمية في يوتيوب عدة أغانٍ من ألبومه الجديد بنت القمر وهذه الأغاني هي ( زي ما أنت عاوز، حد غيري، عايش وحدك)، وقد حظيت هذه الأغاني بإعجاب جمهور مدحت صالح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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