خطر السمنة يلاحق “الأطفال الوحيدين”

أثبتت دراسة قام بها باحثون في الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بأن الأطفال الوحيدين والذين لا يملكون أشقاء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الأطفال الذين يملكون أشقاء.

وأجرى الباحثون هذه الدراسة على 41 طفلا بلغوا السابعة من العمر، نصفهم يمتلك أشقاء في حين أن النصف الثاني لا يمتلك أشقاء.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الوحيدين أصيبوا بالسمنة في حين لم يصب بها الأطفال الآخرون.

وقال الباحثون إن السبب في هذه السمنة يعود إلى السلوك الصحي والعادات، حيث يهتم الأهل بطفلهم الوحيد، ويطعمونه كميات أكبر من الطعام، بالإضافة إلى ذلك فإن حركة الطفل الوحيد تكون أقل لعدم وجود أشقاء يلعب معهم، وتسبب هذه العوامل مجتمعة زيادة في وزن الطفل.

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