الحلوى تنقذ امرأة نيوزيلندية من الموت المحتم

ساهمت السكاكر في إنقاذ حياة سائحة نيوزيلندية تاهت في البحر بعد فقدانها لأحد مجذافي القارب المطاطي الذي كان تستقله بسبب الرياح القوية.

وكانت السائحة النيوزيلندية كوشيلا ستاين تسعى لمساعدة صديقها البريطاني في نقل يخت من تركيا إلى أثينا.

وفي بداية الشهر الجاري رست على مقربة من جزيرة فوليغلادروس، ونزلت من اليخت واستقلت قاربا مطاطيا من أجل استكشاف الجزيرة.

وتسببت الرياح القوية بفقدان أحد المجذافين الأمر الذي أدى لتغيير مسار القارب، لتتوه وسط البحر.

وبقيت كوشيلا هادئة وحاولت التعامل مع الموقف بعقل، حيث قامت بربط يديها وجسدها بأكياس النايلون لكي لا تتجمد، كما قامت بوضع حقيبة حمراء على رأسها لتلفت انتباه السفن، كما قامت بوضع إشارة على المجذاف الثاني لتقوم برفعه في حال شاهدت طائرة في الجو.

كما قامت بتناول السكاكر لكي تستعيض بها عن الماء، حيث لم يكن لديها ماء صالح للشرب.

من جهة أخرى قام صديقها بإبلاغ السلطات وخفر السواحل بفقدان صديقته بعد أن تأخرت بالعودة، لتبدأ عملية البحث عنها بواسطة مروحيات وقوارب وغواصة، وبعد مضي يومين تم العثور عليها على بعد 37 كم من جزيرة فوليغلادروس، ليتم إنقاذها.

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