شركة Fossil تطلق ساعة ببطارية خارقة تعرف على سعرها

كشفت شركة Fossil الأمريكية عن ساعة جديدة ببطارية خارقة تعمل لمدة أسبوعين أطلقت عليها اسم Hybrid HR.

وستأتي الساعة الجديدة بشاشة بحجم 42 ملم، وبعقارب رمادية للتوقيت، وإضاءة مدمجة مع تقنية Always-on readout التي تعرض التوقيت وتتيح للمستخدم قراءة الإشعارات الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وستحتوي الساعة الجديدة على ذاكرة بسعة 16 غيغا بايت، ومستشعر تسارع، بالإضافة لمستشعر لرصد ضربات القلب.

وتتميز الساعة الجديدة بوجود زر يتيح المجال أمام المستخدم للتحكم في تشغيل الموسيقى وعرض التاريخ.

كما سيأتي وجه هذه الساعة مع ميزة التخصيص والتي تساعد المستخدم على تخصيص هدف للوصول إليه في الأنشطة الرياضية، وضبط التنبيهات ونغمة الهاتف، بالإضافة إلى تخصيص الإضاءة للرؤية في الظلام.

وستدعم الساعة الجديدة مقاومة الماء وفق المعيار 3ATM، تقنية البلوتوث LE 4.2، والهواتف التي تعمل بنظام IOS10 والإصدارات الأعلى، وهواتف Android 5.0 والإصدارات الأعلى.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستزود الساعة بسوارات من الفولاذ ومن الجلد بحجم 22ملم، وستبيع الساعة المزودة بسوار من الفولاذ بسعر 215 دولارا، أما النسخة المزودة بسوار من الجلد فسيصل سعرها إلى 195 دولارا أمريكيا.

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