نجوم اعتزلوا الفن في قمة توهّجهم.. هذه قصصهم

أثار تصريح الفنانة اللبنانية إليسا برغبتها في اعتزال الفن بعد أن تطلق ألبومها الأخير موجة من الجدل الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة بعد أنها وصفت الوسط الفني بالمافيا التي تسيطر عليها شركات الإنتاج عقب وضع حظر على أغانيها بسبب شروط تعاقدها مع شركة روتانا.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر إنها اتخذت قرار الاعتزال بقلب حزين وبقناعة تامة.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore

— Elissa (@elissakh) August 19, 2019