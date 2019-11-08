نجوم اعتزلوا الفن في قمة توهّجهم.. هذه قصصهم

أثار تصريح الفنانة اللبنانية إليسا برغبتها في اعتزال الفن بعد أن تطلق ألبومها الأخير موجة من الجدل الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة بعد أنها وصفت الوسط الفني بالمافيا التي تسيطر عليها شركات الإنتاج عقب وضع حظر على أغانيها بسبب شروط تعاقدها مع شركة روتانا.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر إنها اتخذت قرار الاعتزال بقلب حزين وبقناعة تامة.

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

ولا يعد اعتزال الفنانة اللبنانية الأول من نوعه، إذ شهد الوسط الفني اعتزال العديد من الفنانين لأسباب مختلفة، ومن خلال هذا التقرير سوف نسلط الضوء على عدد من هؤلاء الفنانين.

المصرية مديحة كامل

تعد مديحة كامل من أبرز الفنانات العربيات في السبعينيات والثمانينيات، حيث لمع نجمها في تلك الفترة ورفدت السينما والدراما العربية والمصرية بمجموعة كبيرة من الأعمال الخالدة، وفاجأت الفنانة المصرية عشاقها في بداية التسعينيات بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي أثناء تصوير دورها في فيلم بوابة إبليس عام 1992 وقامت بإتلاف مشاهدها فيه، وارتدت الحجاب وظلت ملتزمة به حتى وفاتها في العام 1997، ولم تظهر بعد الاعتزال في أي برنامج أو مسلسل باستثناء مشاركتها في برنامج حوار صريح جدا، ولكن الحلقة لم تعرض لهجومها على الوسط الفني.

المصرية ليلى مراد

ممثلة ومغنية مصرية اشتهرت في خمسينيات القرن العشرين، حيث شاركت في عدد من الأفلام كما قدمت العديد من الأغاني التي جلبت لها الشهرة، وفي العام 1955 أعلنت اعتزال الفن بعد 9 سنوات من إعلان إسلامها، ويعد فيلم الحبيب المجهول آخر أعمالها، وغابت ليلى عن الساحة الفنية منذ اعتزالها حتى وفاتها عام 1995 عن عمر ناهز 77 عاما.

المصرية شمس البارودي

ممثلة مصرية سطع نجمها في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حيث لعبت دور البطولة في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها المطلقات، الجبان والحب، اثنين على الطريق، وعالم الشهرة الذي كان آخر أعمالها، حيث أعلنت اعتزالها في العام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة، ومن ثم لبست النقاب قبل أن تقوم بخلعه، وبررت خلعها للنقاب بتقدمها في العمر.

اللبناني ربيع الخولي

فنان ومغنٍ لبناني اشتهر في الثمانينيات والتسعينيات، تخرج من استديو الفن عام 1980 وقدم مجموعة من الأغاني الجيدة، ولكن وفاة شقيقه سمير المفاجئة دفعته لاعتزال الفن وتكريس حياته للعبادة، حيث ابتعد عن الأضواء ودخل أحد الأديرة وأصبح راهبا في العام 2000 وكاهنا في جامعة الروح القدس عام 2008.

المصرية حنان الترك

أعلنت الفنانة المصرية حنان الترك اعتزالها عالم الفن عام 2012 بشكل نهائي من خلال مكالمة هاتفية في برنامج أنا والعسل، وبررت الفنانة المصرية قرار الاعتزال بعدم قدرتها على أداء أدوارها بشكل كامل وهي مرتدية الحجاب.

يذكر أن الفنانة المصرية اعتزلت الفن لأول مرة في العام 2006 متأثرة بالوفاة المفاجئة لزميلها علاء ولي الدين 2003 وارتدت الحجاب، ولكنها عادت إلى عالم الفن عام 2007 وقامت بأداء أدوارها وهي مرتدية الحجاب قبل أن تتخذ القرار النهائي بالاعتزال عام 2012.

البحرينية زينب العسكري

ممثلة وكاتبة بحرينية مشهورة، بدأت مشوارها الفني عام 1992 من خلال مسلسل فتاة أخرى، ولمع نجمها بعد ذلك وبخاصة بعد أدائها لعدة أدوار في مسلسل طاش ما طاش، وفاجأت الفنانة البحرينية عشاقها باعتزال الفن عام 2009، ومن ثم تزوجت من عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، ويعد مسلسل لعنة امرأة آخر أعمالها الفنية.

السعودي فهد الحيان

فاجأ الممثل السعودي فهد الحيان والذي يعد واحدا من نجوم مسلسل طاش ما طاش جمهوره بإعلانه اعتزال الفن عام 2014، وبرر الفنان السعودي اعتزاله بتردي وضع الدراما السعودية، يذكر أن مسيرة الممثل الكوميدي السعودي استمرت لـ20 عاما قدم خلالها مجموعة من الأعمال الرائعة أبرزها طاش ما طاش، غشمشم، أبو العصافير، شوية ملح، وغيرها.

المصرية جيهان نصر

ممثلة سطع نجمها في تسعينيات القرن الماضي، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة والمتميزة، أبرزها المال والبنون، ومسرحية المحظوظ وأنا مع النجم سمير غانم، وفاجأت النجمة المصرية عشاقها باعتزالها الفن عام 1997، وفي العام 1998 تزوجت الملياردير السعودي سعود الشربتلي بمهر وصل إلى 18 مليون دولار أمريكي وقصر في العاصمة البريطانية لندن.

The post نجوم اعتزلوا الفن في قمة توهّجهم.. هذه قصصهم appeared first on قناة 218.

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