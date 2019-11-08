نوال الكويتية لـ218: سأحتفل بألبوم “الحنين” في دار الأوبرا بالكويت

تستعد النجمة نوال الكويتية لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “الحنين” ، وصرح المكتب الإعلامي لشركة ون بروداكشن والمكتب الإعلامي لنوال لـ218 أن الألبوم سيصدر بتاريخ 18 نوفمبر وسوف يسبقه حفل في دار الأوبرا الكويتية بتاريخ 17 نوفمبر.

والألبوم من إنتاج شركة ون بروداكشن التي انضمت لها نوال مؤخرا والتي تضم باقة من نجوم الغناء العربي، كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن نوال تعاونت مع عدة أسماء مهمة من الشعراء والملحنين أبرزها “خالد العرض – رحاب – واحد – قوس – مشعل العروج – ياسر أبو علي” بالإضافة إلى تعاون كبير مع الملحن ناصر الصالح، إلى جانب أسماء جديدة أخرى.

وكانت الشركة المنتجة قد نشرت مؤخرا فيديو ترويجي لأغنية “عناد فيك” التي لحنها الملحن الكبير ناصر الصالح ووزع الأغنية مدحت خميس وكتب كلماتها خالد العرض. ويُشار إلى أن نوال قد أطلقت اسم الألبوم على اسم ابنتها حنين.

يذكر أن نوال الكويتية طيلة مسيرتها تكتفي بوضع اسمها وسنة الإنتاج فقط على غلاف الألبوم، وهذا يعتبر أول ألبوم تكتب عليه اسم إحدى أغنياتها.

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