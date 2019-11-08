متصفح جديد لمايكروسوفت خفيف وآمن

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية على أن بداية العام الجديد ستشهد إطلاق متصفحها الجديد الذي سيحمل اسم إيدج كروميوم.

وقالت الشركة الأمريكية إن الفترة التجريبية للمتصفح التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بنجاح، وبأن يوم 15 يناير 2020 سيكون يوم ميلاد المتصفح الجديد.

وتعاونت الشركة الأمريكية مع شركة جوجل من أجل تطوير نسخة من هذا المتصفح مبنية على نظام كروميوم، وذلك بعد فشل النسخة الأولى من متصفح إيدج بسبب عدم سرعتها مقارنة بالمتصفحات الأخرى.

وعمدت الشركة الأمريكية إلى تصميم شعار عصري ومميز لمتصفح إيدج كروم.

ويتميز المتصفح الجديد باحتوائه على مزايا مشابهة للمزايا الموجودة في متصفح جوجل كروم، بالإضافة إلى وجود إضافات خاصة قامت به الشركة الأمريكية.

كما سيحتوي المتصفح الجديد على أدوات حماية أفضل وبخاصة علامة التبويب InPrivate والتي ستتيح للمستخدم 3 خيارات حماية هي أساسية، متوازنة وصارمة.

يذكر أن شركة مايكروسوفت الأمريكية عانت من إحراج كبير بسبب عدول المستخدمين عن استخدام متصفحها الشهير لثقله ولعدم قدرته على مواكبة المتصفحات الأخرى كجوجل كروم وفايرفوكس.

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