صدفة تقود بريطانيين للعثور على كنز بـ100 ألف جنيه أسترليني

لم يكن البريطانيان بول ريناد ومايكل غوين يعلمان أن مساعدتهما لمزارع يعمل في حقل بالقرب من باليكاسل الواقعة في إيرلندا الشمالية للعثور على خاتم زواجه الذي أضاعه في الحقل ستقودهما للعثور على كنز بقيمة 100 ألف جنيه أسترليني.

حيث عثر الصديقان على 84 عملة نقدية نادرة تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه أسترليني، وأكد الخبراء أن إحدى هذه العملات تعود للعام 1546، كما وجدوا قطعا من عملة هنري الثامن النادرة.

وقام الصديقان بإرسال هذه العملات إلى متحف ألستر من أجل معاينتها من قبل الخبراء، وعلى الرغم من أن عملية المعاينة تحتاج عدة شهور إلا أن الخبراء أكدوا للصديقين بأن قيمة كنزهما تصل إلى 100 ألف جنيه أسترليني.

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