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صدفة تقود بريطانيين للعثور على كنز بـ100 ألف جنيه أسترليني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن البريطانيان بول ريناد ومايكل غوين يعلمان أن مساعدتهما لمزارع يعمل في حقل بالقرب من باليكاسل الواقعة في إيرلندا الشمالية للعثور على خاتم زواجه الذي أضاعه في الحقل ستقودهما للعثور على كنز بقيمة 100 ألف جنيه أسترليني.

حيث عثر الصديقان على 84 عملة نقدية نادرة تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه أسترليني، وأكد الخبراء أن إحدى هذه العملات تعود للعام 1546، كما وجدوا قطعا من عملة هنري الثامن النادرة.

وقام الصديقان بإرسال هذه العملات إلى متحف ألستر من أجل معاينتها من قبل الخبراء، وعلى الرغم من أن عملية المعاينة تحتاج عدة شهور إلا أن الخبراء أكدوا للصديقين بأن قيمة كنزهما تصل إلى 100 ألف جنيه أسترليني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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