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وائل جسار “أيه اللي وصلنا لكده”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار من خلال صفحة مسلسل حواديت الشانزليه على فيسبوك عن أغنيته الجديدة التي حملت اسم أيه اللي وصلنا لكده والتي ستكون تتر المسلسل.

ونالت الأغنية إعجاب عشاق وائل جسار، حيث استطاعت حصد 22 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات من طرحها.

وتدور أحداث مسلسل حواديت الشانزليه في خمسينيات القرن الماضي، حيث تقع جريمة قتل ويتم من خلال حلقات المسلسل البحث عن القاتل.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض المسلسل على المحطات التلفزيونية خلال الأيام القادمة.
يذكر أن مسلسل حواديت الشانزلية من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وبطولة نخبة من نجوم الفن أمثال إياد نصار، داليا مصطفى، مي سليم، وإنجي المقدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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