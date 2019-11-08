وائل جسار “أيه اللي وصلنا لكده”

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار من خلال صفحة مسلسل حواديت الشانزليه على فيسبوك عن أغنيته الجديدة التي حملت اسم أيه اللي وصلنا لكده والتي ستكون تتر المسلسل.

ونالت الأغنية إعجاب عشاق وائل جسار، حيث استطاعت حصد 22 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات من طرحها.

وتدور أحداث مسلسل حواديت الشانزليه في خمسينيات القرن الماضي، حيث تقع جريمة قتل ويتم من خلال حلقات المسلسل البحث عن القاتل.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض المسلسل على المحطات التلفزيونية خلال الأيام القادمة.

يذكر أن مسلسل حواديت الشانزلية من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وبطولة نخبة من نجوم الفن أمثال إياد نصار، داليا مصطفى، مي سليم، وإنجي المقدم.

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