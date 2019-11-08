الأحجار الكريمة تحافظ على صحة البشرة

أثبتت دراسة حديثة نشرتها مجلة ستايل الألمانية المتخصصة في مجال التجميل والبشرة بأن الأحجار الكريمة تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة البشرة.

وأكدت الدراسة أن حجر اليشم يعمل على تنظيف مسام البشرة، مما يساعد على تجددها، في حين ينشط الياقوت الأحمر خلايا البشرة ويعيد الحيوية للبشرة.

أما الياقوت الأزرق فيساعد على تنشيط خلايا البشرة، كما يعزز عملية طرد السموم منها، بينما يلعب حجر القمر دورا كبيرا في إصلاح البشرة وتخليصها من السموم.

وقالت المجلة الألمانية إن حجري الروز كوارتز والأونيكس يحفزان عملية بناء البشرة، أما حجر الأماثيست فيقوم بتصفية وتنقية البشرة، في حين يعيد حجر الزمرد مظهر الشباب والحيوية للبشرة.

وقالت المجلة الألمانية إن شركات التجميل تعتمد على الأحجار الكريمة في صناعة منتجاتها نظرا لفوائدها الكبيرة.

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