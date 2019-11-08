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بريطاني عالج الأكزيما بقلة شرب الماء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانى البريطاني جونثان رو البالغ من العمر 32 عاما والذي يعيش في مدينة لندن من الأكزيما منذ سن ال 18.

ولم يتمكن الأطباء من وضع حد لمعاناته، بل كانوا يعطونه كريمات وحبوب وعقاقير سيرويدية قوية لعلاج الأكزيما، والتي كانت تحد من الأكزيما مؤقتا.

وبعد أن سئم جونثان من العلاجات المؤقتة قام بالبحث عن حل لمشكلته من خلال الإنترنت، ليعثر على مقـالة للطبيب الياباني كينجي ساتو والتي تحدث فيها عن طرق التخلص من الستيرويدات للأبد من خلال استخدام العلاج المضاد للرطوبة.

حيث أكد الطبيب الياباني أن شرب لتر واحد من المياه يوميا، والاستحمام لمرة واحدة في الأسبوع بالإضافة إلى عدم استخدام أي منتجات للبشرة سيساعد على الشفاء من الأكزيما.

وبالفعل قام جونثان بتطبيق النصائح الموجودة في المقال وبدأت حالته بالتحسن شيئا فشيئا، حيث تخلص من الأكزيما وتقشر الجلد بشكل نهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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