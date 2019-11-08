بريطاني عالج الأكزيما بقلة شرب الماء

عانى البريطاني جونثان رو البالغ من العمر 32 عاما والذي يعيش في مدينة لندن من الأكزيما منذ سن ال 18.

ولم يتمكن الأطباء من وضع حد لمعاناته، بل كانوا يعطونه كريمات وحبوب وعقاقير سيرويدية قوية لعلاج الأكزيما، والتي كانت تحد من الأكزيما مؤقتا.

وبعد أن سئم جونثان من العلاجات المؤقتة قام بالبحث عن حل لمشكلته من خلال الإنترنت، ليعثر على مقـالة للطبيب الياباني كينجي ساتو والتي تحدث فيها عن طرق التخلص من الستيرويدات للأبد من خلال استخدام العلاج المضاد للرطوبة.

حيث أكد الطبيب الياباني أن شرب لتر واحد من المياه يوميا، والاستحمام لمرة واحدة في الأسبوع بالإضافة إلى عدم استخدام أي منتجات للبشرة سيساعد على الشفاء من الأكزيما.

وبالفعل قام جونثان بتطبيق النصائح الموجودة في المقال وبدأت حالته بالتحسن شيئا فشيئا، حيث تخلص من الأكزيما وتقشر الجلد بشكل نهائي.

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