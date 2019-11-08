شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف Vivo S5

تستعد شركة Vivo الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه اسم Vivo S5.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 712 ثماني النوى، وواجهة Fun touch، وكرت شاشة Adreno 616، ونظام تشغيل Android 9.0.

وسيأتي الهاتف بشاشة AMOLED FULL HD بحجم 6.4 بوصة، ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 5 ميغا بيكسل والرابعة 2 ميغا بيكسل.

وبالنسبة للذاكرة الداخلية فستتوفر بخيارين هما 128 و256 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 4100 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

وسيدعم الجهاز الجديد شبكات الاتصال 4G VoLTE والبلوتوث، كما سيحتوي على منفذ USB.

وستطلق الشركة الصينية الهاتف بألوان الوردي، الأخضر، والأزرق لترضي أذواق عشاقها.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 14 نوفمبر الجاري دون أن تكشف عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية