مكنسة روبوت مميزة لـ”آنكر” قريبا بالأسواق

كشفت شركة آنكر الصينية عن مكنسة روبوت جديدة تعمل كمكنسة وممسحة في آنٍ واحد أطلقت عليها اسم eufy RoboVac G10 Hybrid.

وقات الشركة الصينية إن المكنسة الجديدة ستعمل كمكنسة وممسحة معا، وتتميز بقوة الشفط، وقدرتها على مسح الأرضيات، بالإضافة إلى تزويدها بعدد من الوظائف الملاحية الجديدة.

وأكدت الشركة الصينية على أن قوة الشفط في مكنستها الجديدة ستصل إلى 2000 باسكال، وبأن تقنية الشفط والمسح Hibrid 2-in1 ستسمح للمكنسة بالعمل على مختلف أنواع الأرضيات الصلبة.

كما زودت الشركة الصينية المكنسة الجديدة بوظيفة الملاحة Smart Dynamic المدعومة بواسطة الجيروسكوب.

وستحتوي المكنسة الجديدة على بطارية مميزة تعمل لمدة 100 دقيقة، بالإضافة إلى وجود فلتر فائق الأداء، كما أنها ستدعم المساعد الصوتي أليكسا وغوغل أسيستنت.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق المكنسة في الأسواق ولا سعرها.

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