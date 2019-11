تعّرف على التفسير العلمي حول الإصابة بأمراض القلب بسبب قلة الحركة

أكد العلماء أن بروتين اللبتين له دور في أمراض القلب لدى الأشخاص الذين يتميز نمط حياتهم بقلة الحركة، واتضح لهم كيف تشتغل آليات الجسم الداخلية عند ممارسة النشاط البدني.

حيث أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة، تحمي القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم، ولكن هناك خطر آخر يرتبط بعمليات الالتهابات المزمنة وهو نشوء لويحات تصلب الشرايين، التي تنمو وتسد الشرايين.

واتضح لخبراء مستشفى ماساتشوستس في بوسطن بالولايات المتحدة من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن النشاط البدني يؤثر في عملية تكون الدم في الجسم، وتجري عملية تكون الدم عند الفقاريات في نخاع العظام، حيث هناك تولد الخلايا الجذعية التي تنمو فيما بعد إلى مختلف أنواع خلايا الدم بما فيها خلايا الدم البيضاء المسببة للالتهابات.

من جهته يقول رئيس فريق البحث ماتياس ناريندروف:

“يحتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء للحماية من العدوى ولطرد الأجسام الغريبة، ولكن عندما تبدأ هذه الخلايا بالتكاثر بنشاط، تظهر الالتهابات في تلك الأماكن التي لا ينبغي حدوثها فيها، مثل جدران الأوعية الدموية”.

كما درس فريق البحث حالة الفئران التي وضعت في أقفاص فيها مضمار الجري، وكانت بعض الفئران تجري في اليوم إلى حد 10 كيلومترات، وبعد ستة أسابيع لاحظ الباحثون انخفاض نشاط الخلايا الجذعية المكونة للدم ومستوى خلايا الدم البيضاء، مقارنة بالفئران التي كانت في أقفاص خالية من مضمار الجري.

وبحسب الباحثين فإن هذا الانخفاض ناتج عن قلة إنتاج الفئران التي كانت نشطة بدنياً لبروتين اللبتين المسؤول عن تنظيم تبادل الطاقة، وهذا البروتين يتكون في الأنسجة الدهنية ويكبح الشهية ويحمي من السمنة.

