بمواصفات خارقة.. شركة فورد تُطلق سيارة موستنغ الجديدة كلياً

أطلقت شركة فورد مؤخراً سيارة موستنغ كهربائية بقدرات جبارة وتقنيات متطورة تجعلها من بين أفضل السيارات البيئية في العالم.

حيث لفتت سيارة موستنغ الجديدة انتباه الجميع بهيكلها الانسيابي الذي توحي كافة معالمه بالقوة، والمزين بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

كما منح المصممون هذه السيارة رسمة مميزة لغطاء المحرك توحي بتقنيات الكهرباء التي تعمل بها المركبة، وزودوها بممتص صدمات أمامي على شكل جنح هوائي صغير وفتحات هوائية كبيرة لزيادة ثباتها على السرعات العالية.

ويُميز هذه السيارة محركها الكهربائي الجبار بعزم 900 حصان، ونظام الطاقة بقوة 800 فولط، اللذان يجعلانها من أقوى السيارات الكهربائية في العالم، ويمنحانها تسارعا يطمح إليه عشاق المركبات الرياضية.

هذا وقالت فورد إنها طورتها لاختبار أنظمة تنظيم الحرارة في المركبات الكهربائية، وخصوصاً أن البطاريات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة أثناء الاستعمال المكثف للمركبة.

