ماذا قال نجل أحمد زكي في مكالمته الأخيرة مع خطيبته؟

أعلنت إنجي سلامة خطيبة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي عن تفاصيل مكالمتها الأخيرة معه قبل وفاته بفترة قصيرة.

حيث قالت في منشور لها عبر فيسبوك: “هيثم آخر حاجة قالها معايا على التليفون لا إله إلا الله واستغفر الله، وقال قولي الحمد لله متشيلنيش همك”. وأكدت أنها تسعى إلى جمع التبرعات لحفر بئر مياه صدقة عن روحه، قائلة: “أنا بجمع صدقة جارية لهيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا، ومحطة تحلية مياه، البئر هتكلف 170 ألف جنيه، يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد”. هذا واعتذرت إنجي لكل من حاول الاتصال بها أو التواصل معها، ولم تستطع الرد عليه، وقالت: “شكراً لكل الناس اللي بتكلمني، وآسفة إني مش برد، بس اللي عايزله وعايزلي الخير بجد يساعدني أعمل الصدقة الجارية دي ليه، دي أقل حاجة أقدر أعملها له، وادعوله كتير، هو يستاهل كل حاجة حلوة، وحب الناس اللي أنا شايفاه ده، وكم الدعوات، والعمرة، والصدقات، علشان هو فعلا أطيب قلب، ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة، و يسكنه الجنة دون سابقة عذاب، ولا عتاب، ولا حساب”. يُذكر أن هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاماً، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

