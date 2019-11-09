بعد غياب طويل.. وليد توفيق يُفاجئ جمهوره بالعودة للتمثيل

أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عن عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي داباتزيان.

وسيظهر النجم اللبناني كضيف شرف في حلقتين من حلقات المسلسل الذي سيعرض بدءا من 15 نوفمبر على قناة Mbc5.

ومسلسل داباتزيان من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد المجرد بأداء أغنية شارة البداية.

كما أكد النجم اللبناني مشاركته في الحفلة التي ستقام يوم 14 نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، رفقة كل من راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.

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