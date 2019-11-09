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بعد غياب طويل.. وليد توفيق يُفاجئ جمهوره بالعودة للتمثيل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عن عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي داباتزيان.

وسيظهر النجم اللبناني كضيف شرف في حلقتين من حلقات المسلسل الذي سيعرض بدءا من 15 نوفمبر على قناة Mbc5.

ومسلسل داباتزيان من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد المجرد بأداء أغنية شارة البداية.

كما أكد النجم اللبناني مشاركته في الحفلة التي ستقام يوم 14 نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، رفقة كل من راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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