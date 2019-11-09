عاصي الحلاني يشارك بمسرح الأوبرا المصرية مع نجله

شهد مهرجان الموسيقى العربية ال28 المقام حاليا في مصر مشاركة النجم اللبناني عاصي الحلاني الذي أحيا حفلا غنائيا وسط حضور جماهيري كبير.

حيث ظهر الفنان اللبناني على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 8 نوفمبر الجاري، وقدم باقة من أغانيه الرائعة.

وبدأ فارس الأغنية العربية أمسيته بأغنية عظيمة يا مصر، ليرد عليه الجمهور الحاضر بنداء بنحبك يا فارس الأغنية.

وغنى الحلاني في الحفلة مجموعة من الأغاني التي أشعلت نار الحماسة في الجمهور الحاضر، كأغنية يا بايعين الصبر، وني مارق مريت، وبحبك وبغار، ومتل الكذبة، بالإضافة إلى أغنية مالي صبر يانايس التي شاركه فيها نجله وليد، حيث بادر وليد لتقبيل يد والده واحتضانه بعد الانتهاء من الغناء وسط تصفيق الجمهور الحاضر.

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